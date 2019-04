Järelvaadatav: Tartu asus 18-aastase Šadeiko hiilgemängu toel finaalseeriat TalTechi üle juhtima

«Viimases poolfinaalmängus mängisime võistkondlikumalt, tulime raskest seisust välja ja näitasime sisu. Oleme finaalpääsu igal juhul väärt! Finaalseeriale ette vaadates on pigem positiivne, et tuleme pingeliste mängude pealt. Omavaheline seis sellel hooajal on meie kahjuks 0:4. See fakt teebki seeria põnevaks ja põnevus meile meeldib. Kui meeste meistriks pidavat kirjutava meedia andmetel tulema see võistkond, kes võidab teise mängu, siis naistega on asi selgem – võidab see, kes ei kaota seeria viiendat mängu,» kommenteeris hooaja kulminatsiooni TalTechi naiskonna peatreener Marko Mett.