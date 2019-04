Karjääri pikimalt vigastuspausilt naasnud Klavan: see oli minu jaoks väga raske

33-aastane eestlane pääses viimati väljakule 22. detsembril Rooma Lazio vastu, kui ta avapoolaja järel välja vahetati. Nelja kuu pikkuse vigastuspausi alguses käis Klavan jaanuaris seoses Achilleuse kõõluse vigastusega operatsioonil, kusjuures see probleem segas teda juba Liverpooli aegadel.

«Ma pole kunagi niivõrd kaua vigastatud olnud. Minu jaoks oli see väga raske, eriti veel seetõttu, et meeskond oli vahepeal raskes seisus ning ma ei saanud kuidagi abiks olla. Nüüd ma olen lõpuks korras ning väga õnnelik, et sain kogu mängu kaasa teha. Soovin tänada kõiki arste ja füsioterapeute, kes mind sel perioodil aitasid,» rääkis Klavan pärast võitluslikku kohtumist Cagliari kodulehekülje vahendusel.

«Võtsime väga olulise punkti tugeva meeskonna Torino vastu. Ma arvan, et see oli pealtvaatajate jaoks meeldiv lahing: mitmed kokkupõrked ning mõlemad meeskonnad tahtsid võita. Oleme rahul, punkt Torino vastu on hea tulemus,» rääkis eestlane mängust, kust eemaldati koguni kolm mängijat.

Kuus vooru enne hooaja lõppu asub Cagliari praegu 37 punktiga 20 meeskonna konkurentsis 11. kohal. Väljalangemistsoonist jäädakse üheksa punkti kaugusele. Torino jätkab 50 silmaga seitsmendal real.

Järgmisel laupäeval läheb Cagliari koduväljakul vastamisi üldarvestuses eelviimast kohta hoidva Frosinonega.«Meid ootab ees otsustav matš ning hea tulemuse korral oleme ohutus tsoonis, isegi kui lähirivaalidel läheb hästi. Oleme arendanud positiivse suhtumise elluviimist,» tunnistas Klavan.