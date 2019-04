Neuer vigastas end Bayerni võidumängus ja kohtumine Eestiga kahtluse all

Käis mängu 51. minut, kui Neuer jooksis oma karistusalast välja lahtisele pallile vastu, et sööta mänguvahend kaitsjatele – nii, nagu ta seda mängu jooksul korduvalt teinud oli. Kuid äkki juhtus midagi, Neuer kiskus kindad käest ja lõpetas mängimise – ta teadis, et ei ole võimeline matši jätkama.

Asjaolu, et Neuer oli siiski võimeline omal jalal kõndima, viitab sellele, et varemalt Saksamaa esikollkiprile vigastuspausi põhjustanud pöialuuga on kõik korras. Neuer konsulteeris vahetusmängijate pingil ka pikalt Bayerni meeskonna arsti Müller-Wohlfahrtiga. Tõenäoliselt on tegemist lihasevigastusega.

See polnud Bayernil aga ainus kaotus. Mängu lõpus lonkas tugevalt ka kaitsetala Mats Hummels, valugrimass näol ja hõõrus oma paremat reit. Ka siin võib tegemist olla lihasevigastusega,

Vähem kui kahe kuu pärast, juba 11. juunil kohtuvad Mainzis Euroopa meistrivõistluste valikmängus Eesti ja Saksamaa jalgpallikoondised. Kuigi Neueri vigastuse tõsidus ei ole teada, on klaar, et sakslane niisama väljakult ära ei longi. Seega on oht, et Saksamaa esiväravavaht oma koondist Mainzis Eesti vastu aidata ei saa.