Postimees TV: Alex Rins võitis põnevas duellis Valentino Rossiga oma esimese Moto GP

Marc Marquez hoidis Hondaga turvalist edu ning tundus, et ta võtab oma seitsmenda järjestikuse Austini etapi võidu. Edu Yamahal sõitva Valentino Rossi ees oli juba ligi neli sekundit, kui Marquez äkki üheksanda ringi 12. kurvis külje maha pani. See lõpetas ka hispaanlase sõidu.