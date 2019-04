Ülikarmides oludes võidutsesid Eesti naised

Lisaks sellele uuendas naiskond veerandfinaalis Eesti rekordit, mis on nüüdsest 232 punkti. Naiskond alistas teel kullale Saksamaa koondise, eelringi liidri Venemaa ning finaalis Inglismaa naiskonna. On märkimisväärne, et GP-etapil lasknud naiskonnas on kaks alles noorteklassi kuuluvat laskurit.