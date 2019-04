Liliu tõusis vooru parimaks mängijaks, hooaja kokkuvõttes troonib aga üllatusnimi

Senise hooaja kokkuvõttes troonib aga vastava pingerivi tipus ehk mõneti ootamatult Vlasi Sinjavski (269). FC Flora vasakääre edu pant peitub triblamisoskuses – ta on vastase ette võtnud 43 korda ja 27-l neist väljunud duellist võitjana. Mõlemas arvestuses on Sinjavski näit absoluutset parim.