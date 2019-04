Madridi Reali peatreener ägestus: absurdne on rääkida ühest mängijast

Madridi Reali peatreener Pablo Laso möönab, et Panathinaikose edu sõltub paljuski Calathesest, kuid lõpuks on korvpall ikkagi võistkonnasport ning üks mees ei tohiks otsustada kogu seeria kulgu.

«Kui Calathes viskab 50 punkti, annab 25 korvisöötu ning võtab 25 lauapalli, aga meie võidame, siis pole sellest midagi. Aga kui ta need numbrid ära teeb, siis on meil raske võita. Tegelikult on ühest mängijast rääkimine absurdne. Calathes on üks paremaid, kui mitte kõige parem mängija Euroopas. Aga ta ei ole üheski võistkonnast suurem,» ütles Laso Marcale.