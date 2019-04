Postimees TV: Djokovic läks raevu ja peksis reketi sodiks!

«Oli palju tõuse ja mõõne. Polnud just kõige ilusam mäng,» ütles Djokovic, kellele see oli 850. võit ATP-tuuril. «Kuid võit on võit. Liivaväljaku hooajale väga raske algus. Ma ei saanud alguses aru, kuidas väljakul liikuda. Ehk on isegi hea, et mäng nii kaua kestis. Harjusin liivaga,» sõnas Djokovic.