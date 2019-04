Postimees TV: Barcelona peatreener Ernesto Valverde ütles, et Barca jõuab finaali välja

Mängujärgsel pressikonverentsil teatas Manchester Unitedi mänedžer Ole Gunnar Solskjaer, et ta rahul, et nad veerandfinaaligi jõudsid ning kiitis Barcelona edurivitähte Lionel Messit:«No Messi on haruldane talent. Tema ja Cristiano (Ronaldo) onviimase kümnendi kaks parimat mängijat. Tänagi näitas ta, mis me kõik nii arvame ja miks ta on niipalju tiitleid võitnud. Ja kims see meeskond on võitnud mitmel korral Meistrite liiga. Sa võid niipalju mänguks valmistuda, kui sa tahad, aga kui sa annad Messile ruumi ja aega, siis ta lihtsalt loob endale võimalused ja realiseerib need väravaks. Fantastiline mängija.»