Ajalooline väravasadu: Tottenham kaotas Manchester City vastu 7-väravalise trilleri, kuid pääses poolfinaali

Manchester City – Tottenham Hotspur (avamäng 0:1)

Ka Tottnehami peatreener Mauricio Pochettino arvates on favoriit City. «Meie jaoks oli nende alistamine avamängus suurepärane tulemus, kuid me teame väga hästi, et kõik on veel lahtine. Meie aga usume endiselt, et võime olla tugevad. Lähme võitlema,» rääkis Pochettino. «Teame, et nad on niivõrd tugevad ning suruvad kohe algusest peale kõva tempoga, kuid selline on meie väljakutse – proovida neid peatada, mõjuda ebameeldivalt ning rünnata. Me peame uskuma, et neid on võimalik peatada ning näitama oma kvaliteeti,» lisas argentiinlane.