Müstiline arv: 80 protsendist Ajaxi akadeemia poistest sirguvad profijalgpallurid

See on Ajaxi jalgpalliakadeemia. Vana Maailma rikkamad tiimid võivad ära osta nii palju Ajaxi kasvandikke, kui tahavad, alt tuleb uusi ikka peale. Ning aeg-ajalt leidub nõnda andekas põlvkond, kes on võimeline kõik tippklubid põlvili suruma – tänavuses Meistrite liiga play-off’is tehti seda juba Madridi Reali ja Torino Juventusega.

Venemaa portaal sports.ru meenutas oma Twitteri kontol ajakirjaniku Dmitri Navoša 2008. aastal tehtud lugu, kui too käis tutvumas Amsterdami Ajaxi ja PSV Eindhoveni valdustega ning sepistas nähtust põhjaliku ülevaate. Ta vaatas erinevate vanuseklasside tiimide 5 mängu ja 8 treeningut, rääkis 4 skaudi, 6 agendi, 3 täiskasvanute ja 7 lastevõistkondade treeneriga ning esitas neile kõigile ühe ja sama küsimuse: miks sirgub 16 miljoni elanikuga Hollandist nii anomaalselt suur arv tasemel jalgpallureid? Põhimõtteliselt pole noortetöö osas kümmekonna aastaga midagi muutunud.

Ajaxi akadeemiast on esindusmeeskonna mängupaiga Amsterdam Arenani 15 minutit rahulikku jalutamist. Arena äge katus paistab suurepäraselt treeninguväljakule, kus kaheksa-aastased poisid suurel kiirusel triblamist harjutavad. «See on esimene harjutuskord, mida näen, ja mul ei teki kahtlust, et keegi neist lastest jõuab kümne aasta pärast esindusmeeskonda,» alustab Navoša.

«Asi pole pikas siit sirgunud tähtede nimekirjas. Lihtsalt kaheksa-aastased näitavad vapustavat tehnikat, taktikalist skeemi täidavad aga mõnestki täiskasvanud profist kindlamalt. Sel treeningul saadab mind De Toekomst’i (Tulevik) nime kandva Ajaxi akadeemia direktor John van den Brom (aastast 2014 klubi AZ peatreener – toim).»

Hollandlane rääkis sulesepale, et kõik akadeemia lapsed tajuvad: Arena on neile lähedal. Ning mitte ainult geograafilises mõttes, vaid kõik teavad varasest east saati, et neil on võimalus jõuda põhimeeskonda, et neid oodatakse seal. Näiteks 2006. aastal sõlmis kümme akadeemia kasvandikku Ajaxiga profilepingu!

Teiseks on direktori sõnul töötingimused ideaalsed: väljakud, taustajõud, meditsiinipool. Akadeemia keskus, kus on riietusruumid, jõusaal, õppeklassid ja restoran, on rajatud täpselt kuue väljaku keskele. Kõigel liikuval ja mitteliikuval on Ajaxi embleemid. Kui direktor pakub oma kabinetis ajakirjanikule pudeli mineraalvett, on seegi «Ajax».

Navoša arutleb, et kõik on detailideni läbimõeldud, kuid ometi võib paljude teiste suurklubide juurest samalaadseid asju leida: «Näiteks Chelsea ja Donetski Šahtari (siis ei käinud Donbassis veel sõda – toim) akadeemiates on rohkemgi väljakuid.»

Ent olulisim on veel ütlemata. «Ja kolmandaks, treenerid...» lausub van den Brom. «Ütlesin: kolmandaks, kuid tegelikult on see tähtsaim. Nad kõik töötavad täiskohaga. Igaüks vastutab oma vanuseklassi eest ja aitab teisi. Ning mitte ainult mängijad, vaid ka treenerid liiguvad siit edasi. Siin alustasid näiteks Danny Blind ja Marco van Basten. Ka mina ei salga, et loodan saada heaks profimeeskonna treeneriks.» Nagu eespool märgitud, juhendabki van den Brom nüüd juba viis aastat AZi.