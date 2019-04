Postimehe aruanne: Wroten ja Kalevi hea kaitse murdsid tugeva Zenidi kindlalt

Kalev on üle saanud vahepealsest, Eesti-Läti liiga finaalturniiri ajal meeskonda tabanud väikesest mõõnaperioodist. Seda tõestas juba pühapäeval Permis peetud mängu lõpp ning nüüd jätkati sealt, kus Uuralites asi pooleli jäi. Postimees võtab Kalevi spordihallist kokku, miks läksid sündmused täna just nii ja mitte teisiti.

Tony Wroteni faktor. Kalev alustas mängu ladusalt ja juhtis 6. minutil 15:10, kui peatreener Donaldas Kairys saatis väljakule Tony Wroteni. Ameeriklasest tagamees, kelle mõnegi liigutuse puhul tuleb hoida hinge kinni, sekkus särtsakalt ja viskas seisult 17:13 üksi seitse punkti järjest. See tähendas esimeseks väikeseks vaheajaks võõrustajatele vägagi toredat 11-punktilist eduseisu 24:13.

Teise veerandi algus vajus ära ja sama kiirelt nagu vahe sisse saadi, see ka sulas. Neli minutit enne vaheajavilet jõudis Zenit viigini 29:29. Veel näitas tabloo seisu 31:31, kuid Kalev lõpetas vahepeal puhanud Wroteni vedamisel poolaja 12:1 spurdiga seisuks 43:32. Avaveerandi-järgne vahe oli taastatud mõne minutiga ja ka mitu imekolmest tabanud Wroteni kontos oli ei rohkem ega vähem kui 18 punkti! Viimasel veerandil lubas ta endale sõusöötude näol juba ulakusi, aga tema täna tohtis – tõestuseks 31 punkti, 8 lauapalli ja 8 korvisöötu.

Zenidil puuduv lüli hõlbustas Kalevi ülesannet. Enne kohtumist saabus info, et pärast Zenidi eelmist, Kaasanis sealse Unicsiga peetud matši (Piiteri meeskond kaotas 72:74) oli meeskonna eduriviliider, tsenter Jalen Reynolds ühe vastasmängijaga kaklemise eest kaheks mänguks diskvalifitseeritud. Tallinnas nähtu tõestas, kui palju hõlpsamaks see asjaolu Kalevi ülesande muutis. Näiteks Unicsi vastu oli füüsiliselt võimas Reynolds kogunud 20 punkti ja 16 lauapalli.

Reynoldsi olemasolu pannuks Arnett Moultrie kaitses palju suurema pinge alla – oleme viimasel ajaol näinud, et ta võib teha mõnegi kergekäelise vea. Nüüd suutis ta end kenasti hoida, väljaku teises otsas tegi aga traditsiooniliselt oma töö ära. Kokku temalt 22 punkti. Mõistagi oli Kalevi meeskonnal tervikuna Reynoldsita kergem elu, mida tõestab soliidne endale visata lastud punktide arv.

Kalevi spordihall sobib paremini. Eesti-Läti liiga otsustavad mängud ja seejärel peetud VTB Ühisliiga heitlus Kaasani Unicsiga näitasid, et kui Rocca al Mare suurhalli just 3000-4000 pealtvaatajat ei kogune, pole seal võimalik eriti ägedat õhkkonda luua. Kalev kolis üheks mänguks tagasi Kalevi spordihalli ja saab öelda, et seegi aitas võidupunkti saavutamisele kaasa. Veidi tühje istekohti jäi, kuid väljakule lähedal olev publik aitas kalevlasi rasketel hetkedel hästi.