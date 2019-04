Nädalavahetus täis iluvõimlemist

Iluvõimlemises on oodata väga põnevat võistlust, sest mängus on EM-i ja MM-i piletid ning konkurentsis on neli naist – valitsev absoluutklassi Eesti meister Carmen Marii Aesma, kogenud Viktoria Bogdanova, noorteklassis säravaid esitlusi teinud ja Noorte Olümpiamängudel hõbemedali võitnud Adelina Beljajeva ning Tallinna meistrivõistlustel puhta töö teinud Melany Keler.