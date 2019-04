Tallinkist sai Eesti Golfi Liidu peapartner

Eesti Golfi Liidu presidendi Erki Mölderi sõnul on tal heameel, et pikaajalise koostööleppeni jõuti just Tallinkiga, Eesti ühe suurima ettevõtte ning pikaaegse spordi ja kultuuri toetajaga Eestis ja meie lähiriikides. «Tallinki toel õnnestub meil järgmise kolme aasta jooksul jõuliselt arendada seda küllaltki noort spordiala Eestis, mis kasvab oluliselt iga aastaga harrastajate arvult ning mille tippmängijad on saavutamas üha paremaid kohti maailma edetabelites. Olulise osa sponsorsummadest investeerime järelkasvu kasvatamisele,» ütles Mölder.