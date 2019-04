Video: soomlasest NHLi täht sepistas üllatusvõidu

Mängu tegi eriliseks see, et ehkki Calgary läks Elias Lindholmi ja Derek Ryani väravatest kohtumist 2:0 juhtima, suutsid J.T. Compher ja Rantanen mängu normaalaja lõpuks viigistada. Otsustava võiduvärava lõi soomlane lisaajal.

Colorado kolmas võit tähendab seda, et nad on nüüd vaid ühe võidu kaugusel play-off'i järgmisesse ringi pääsemisest. See oleks suur üllatus, sest Colorado pääses play-off'i läänekonverentsi viimase võistkonnana, samas kui Calgary kogus normaalhooajal läänekonverentsis enim punkte.