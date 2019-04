Sebastien Loeb saab Hyundai WRC-masinaga ajaloolise võimaluse

Nimelt võtab 45-aastane prantslasest vanameister koos kaardilugeja Daniel Elenaga 14.–16. juunil osa asfaldikattel sõidetavast Rallye Vosges Grand Estist, et valmistuda 22.–25. augustil MM-sarjas peetavaks Saksamaa asfaldriralliks.

Kui varem ei lubanud Prantsusmaa autoliit FFSA pragustel WRC-masinatel kohalikel meistrivõistlustel kaasa lüüa, siis nüüd on see võimalik ning esimese piloodina haarab šansist kinni just Loeb.