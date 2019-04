Tiger Woodsi salapärane inspiratsiooniallikas – kes ta on?

Business Insideri teatel kinnitavad paljud allikad, et Herman on umbes 33-aastane, mis tähendab, et ta on kümnendi võrra kallimast noorem, ning et ta on vabariiklane, kes kasvas üles Orlandos, Floridas. Paar ilmus esimest korda avalikkuse ette 2017. aasta oktoobris New Jerseys peetud Presidendi karika meistrivõistlustel, kus Herman viibis mängijate abikaasadele mõeldud akrediteeringuga. Pärast USA võistkondlikku võitu osales Herman ka pildistamisel, kus jäädvustati Ameerika golfareid koos nende kallimatega. Ehkki Woodsi-Hermani suhte staatus oli siis veel teadmata, kinnitas väljaanne The Sun, et paar tegi suhte avalikuks kuu aega hiljem. Woodsi ja Hermanit märgati avalikult koos ka 2017. aastal peetud Dodgersi ja Astrose vahelisel pesapallimatšil ning mullu sattusid paparatsod paarile peale hetkel, mil nad lahkusid Malibus asuvast jaapani restoranist. Eelmisel suvel jäid Woods ja Herman koos kaamera ette ka Wimbledoni turniiril, kus nad elasid kaasa Serena Williamsi ja Angelique Kerberi vahelisele lahingule.