Hingepõhjani pettunud Tottenhami mängija oleks pidustustest peaaegu ilma jäänud

Teist poolaega alustas marulise surve toel kodumeeskond City, kelle pingutused kandsid ka 59. mänguminutil vilja, kui jala sai valgeks Sergio Agüero, kui ta viis valitseva Inglismaa meisterklubi poolfinaali lävele. Ent see polnud veel kõik. 73. minutil tõusis Tottenhami päästeingliks avapoolaja lõpus Sissoko vigastuse tõttu vahetusest sekkunud Hispaania ründaja Fernando Llorente, kelle nurgalöögist puusaga löödud tabamus tähendas külalismeeskonnale kolmandat võõrsilväravat, seis oli 4:3.

Kohtumise neljandal üleminutil jõudis taas sihile Sterling ning Etihadi staadionil läks lahti tõeline möll, kuid peagi ilmus staadioni ekraanile teade, et värav sündis suluseisust, mistõttu jäi City jaoks poolfinaaliuks kolmandat aastat järjest suletuks. Tottenham jõudis aga seevastu esimest korda pärast 1962. aastat poolfinaali ehk lõppes 57 aasta pikkune ootus.

Tottenhami mängija Sissoko, kes vahetati vigastuse tõttu juba 41. minutil välja, ei teadnud tükk aega meeskonna edasipääsust midagi. Ta oli pärast Sterlingu (suluseisust) löödud väravat sedavõrd pettunud, et jooksis otsemaid riietusruumi.

Kuna ta oli seal üksi, siis ei jõudnud temani ka informatsioon, et Sterlingu värav tühistati ning edasi pääses Tottenham. «Nägin pingilt 5:3 väravat ning läksin otsejoones riietusruumi. Seal ei olnud mitte kedagi. Polnud ka telerit, et mängu näha. Seega teadsin vaid seda, et oleme Meistrite liigast välja langenud,» ütles Sissoko.