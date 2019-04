Joel Lindpere: klubijuhi leib on kõva meelakkumine

Klubijuhtidena oleme ise ka algajad ja osa etappe oleme koos Kaleviga forsseeritult läbi elanud. Kindlasti oleme saanud sellest kasu. Näiteks eelmisel aastal oli meil kogenum meeskond ja nägime, et see ei toiminud. Sel aastal on meil kõige noorem sats Premium liigas.

Mängijatena oleme mõlemad mänginud Euroopa liigas, Ragnar on välja jõudnud Meistrite liiga finaali. Me teame, mida on vaja ühe klubi ülesehitamiseks, et saavutada Euroopas edu. Pean silmas Eesti klubi Euroopa klubivõistluste alagrupiturniirile jõudmist. Loodame leida toetajaid, kes usuvad meie plaani. Usun, et meie panus oma klubisse aitab ka koondist ja Eesti jalgpalli tervikuna.

Kas olete kumbki Kalevisse ka oma raha pannud?

See on toimunud aastaid ja toimub edasi. Ragnar on president. Minu üks tähtsamad rolle on leida toetajaid ja viise, kuidas neid leida.

Kui palju aitab su nimi kaasa toetajate leidmisele?

Eestis ei jagata raha kellelegi niisama. Ma ei tahagi meie klubi toetajaid sponsoriteks nimetada. Ideaal oleks see, kui klubi on üks pere. Et meie arengusse usuksid lapsevanemad, kes on selle pere liikmed. Eesti on väike, mul on palju tuttavaid, kellega oleme vastastikku kasulikud. Me teeme klubiga ka heategevust: annetame oma piletitulu SOS Lastekülale. See ring tuleb tagasi.

Ühe euro otsustasid SOS Lastekülale annetada ka igalt müüdud elulooraamatult.

Nemad seda ise veel ei tea. Aga koos kirjastajaga otsustasime, et ka tagasiulatuvalt, alates 2019. aasta algusest müüdud eksemplaride pealt annetame ühe euro SOS Lastekülale. Sport ja heategevus käivad käsikäes.

Eelmisel aastal ilmunud elulooraamatus «Mina otsustan mänge!» rääkisid sinust lähedased inimesed ja sõbrad. Enne trükkiminekut sa nende juttu ei lugenud. Nüüd oled seda kindlasti teinud. Kas keegi suutis sind üllatada?

Ütleme, et mitte väga. Olen nende inimestega teatud eluperioodidel tihedalt kokku puutunud ja alati olnud seltskonna hing ja püüdnud kujundada head õhkkonda. See nende jutust välja tuligi ja nii ongi olnud.

Millist vastukaja oled raamatule saanud?

Väga positiivset. Paljud on öelnud, et see raamat on suurepärane lugeda lennukis – paari-kolme tunniga jõuab läbi lugeda. See on lihtne ja sorav lugemine, mis oligi eesmärk. Et oleks palju teksti toetavaid pilte. Mulle ei meeldi faktipõhised raamatud. Mulle on tähtis tegemine ja hetkes olemine. Ajaloos on hea sumbata, sealt vaatavad meile vastu tulemused ja arvud, aga mind huvitab see, mis mis toimus selle kõrval ja taustal.

Märtsis alustasid treeneri Pro litsentsi kursustega. Kas tulevikus on plaan hakata treeneriks?

Sellele küsimusele vastaks, et juba 2017. aastal olin U19 koondise treener. Sooviti, et jätkaksin, aga Premium liiga kalendri kõrvalt on väga raske end veel mujal sada protsenti rakendada. Kui ma ei saa endast kõike anda, siis pole mõtet. Igatsen oma meeskonna juures olemist, jälgin igapäevaselt selle treeninguid.

Kas oled kohal igal Kalevi mängul?

Igal mängul pole. Vahel on nii, et vaatame koos Ragnariga internetist Kalevi mängu ja suhtleme samal ajal Skype’is. Vaatame mänge ka selle pilguga, millises seisus on Eesti liiga tervikuna, mitte ainult Kalev.

Kas Kalevil tuleb raske aasta?

Ei tule! Klubil tuleb kerge aasta, aga poistel tuleb raske aasta. Areng on tähtsam kui tulemus. Õppimine ja koostöö leidmine on olulisem.

Mida näeb ette klubi arenguplaan – mis aastal on plaanis võita Eesti meistritiitel?