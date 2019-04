Ott Tänak Argentiina ralli eel: lepime vaid võiduga

«Mul on head tunded seoses eelseisva Argentiina ralliga. See on koht, kus meil õnnestus Toyataga eelmisel aastal võita. Me ei lepi ka sel aastal vähemaga. Usun, et me oleme võimelised hästi sõitma. Autole peaks Argentiina kiired teed ja pinnas väga hästi sobima. Siiski on see on päris keeruline ralli. Osadel etappidel on kohti, kus tuleb eriti hoolikas olla. Kuigi me saame palju eeltööd teha, siis mõned asjad saab korda teha alles kohapeal,» rääkis Tänak.