Eesti naiste jalgpalli meistrivõistlustel kohtub Pärnu JK homme Tartu JK Tammekaga

Pärnus kohtuvad sealne JK ja Tartu JK Tammeka. Pärnu naiskond on senised voorud läbinud puhaste paberitega, kui esmalt alistati 5:0 Põlva Lootos ning seejärel oldi 9:0 üle Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskonnast. Tammeka on hooaega alustanud 2:2 viigiga Tuleviku ja Suure-Jaani naiskonna vastu ning 1:0 võiduga linnarivaal Tartu SK 10 üle.

Pärnu peatreener Anastassia Morkovkina: «Viljandi mäng näitas, et oleme võimelised maksimaalselt keskenduma teisel poolajal. Just siis lõime rohkelt väravavõimalusi ning omajagu suutsime ka realiseerida. Nüüd on vaja ennast kohe mängu alguses sisse lülitada ning kesta lõpuvileni. Nagu iga mäng, nii ka Tartuga tuleb olla mänguks maksimaalselt valmis nii vaimselt kui ka füüsiliselt.»