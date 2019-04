Joosep Susi kolumn: tippspordi talutav igavus

Kalevi loo võib põhimõtteliselt kokku võtta lausega: «Spordist on saanud vaid üks paljudest meelelahutusvaldkondadest.» Paljuski vastab see kõik muidugi tõele. Küsimus on ehk vaid selles, et tippsport on peaaegu alati olnud meelelahutus, vähemasti siis, kui seda meelelahutusena käsitleda. Kui pidada sporti loomuldasa pelgaks vaatemänguks, mis peaks kiskuma vaataja argipäeva lõputult korduvast ja vähese sündmuslikkusega mustrist välja, siis atleedid meid valdavalt juba alt ei vea.