Žalgiris oli teisipäevases veerandfinaalseeria avamängus jäänud teerulli alla, visanud oma Euroliiga antirekordi 43 punkti ja kokkuvõttes tähendas see 33-punktilises Türgi saunas käimist. Üleeile peaaegu vahetati osad, sest Žalgiris pääses vahepeal juhtima juba 17 punktiga. Lõpuveerandil tegi Fenerbahce küll marulise tagasituleku ja jõudis lõpu eel ka viigini 80:80, kuid viimane sõna jäi üleplatsimehele Edgaras Ulanovasele – võit 82:80, seeria on viigis 1:1 ja see tähendab, et eeloleval nädalal mängitakse Kaunases igal juhul kaks mängu.