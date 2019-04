Martin Müürsepp: püüdsime oma ülekaalu korvi all ära kasutada

Tartu Ülikool alistati tänu tänasele 97:96 lisaajavõidule seerias 3:1 ning Müürsepa sõnul saavutati edu oma tugevate külgede pealesurumisega. "Play-off'is tihtipeale ei näegi ilusat mängu. Me ei saanud täna vastase leedulastest liidritega hakkama, lasime Velickal peo püsti panna. Lisaks tegime lihtsates olukordades pallikaotusi. Ehkki mängupilt kogu aeg ei näidanud seda, me väga tahtsime sellest mängust võitu," rääkis Müürsepp Viimsi spordihoones veerand tunnikest pärast mängu lõppu.

Kalev/TLÜ pealik nentis rahulolevalt, et seeria kokkuvõttes suudeti oma korvialune ülekaal ära kasutada. "Eriti hästi tuli see välja teises-kolmandas mängus. Buchananist on rünnakul ja lauavõitluses väga palju kasu. Kaitses tekib tal probleeme. Tartu mängib 80-90 protsenti Velicka pick'n'roll'ide peale ning nende pidurdamisel tegi väga head tööd Lips. Harrison oli tubli. Lisaks sai rünnakul korralduse tegutseda agressiivselt mängija, keda kattis Velicka - et teda väsitada ja tal ründamiseks palju jõudu ei jääks," võis Müürsepp pärast seeria lõppu trumbid tetti laduda.