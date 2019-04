Tõnu Tõniste juhitav Eesti võistkond asub heitlema maailma parima purjetamisriigi tiitli nimel

«Minu poole pöördusid võistluste korraldajad, et uurida, kas ma oleksin nõus panema kokku Eesti võistkonna ja asuma kapteni kohale,» meenutab Tõniste. «Eks ma olin alguses veidi kõhklev, aga kui sain aru, kui suure ettevõtmisega on tegemist, siis polnud enam kahtlustki. On au esindada Eestit ja olla selle projekti eestkõneleja!»

Iga riigi võistkonnas on 11 liiget, kellest viist nimetab kapten ja ülejäänud viis tulevad SSLi (Star Sailors League'i) ülemaailmse purjetamise edetabeli tulemuste põhjal. Mitmete riikide kaptenid on juba oma esimesed liikmed välja hõiganud ning ka Tõnu Tõniste on mõistetavalt kaasanud esimesena võistkonda vend Toomas Tõniste, kellega koos on nad neljal korral võistelnud olümpiamägudel, millest kahel korral naasnud medaliga.

Lisaks on korraldajate palvel Tõnul kokku pandud 20-liikmeline nimekiri Eesti parimatest purjetajatest, keda ta sooviks oma võistkonnas näha. Nende hulgas on näiteks viimastel olümpiamängudel käinud purjetajad Karl-Martin Rammo, Deniss Karpak, Ingrid Puusta ja mitmed teised. «Ma lähtusin sellest, et meie võistkonnas oleksid esindatud erinevatest generatsioonidest pärit purjetajad. Seepärast on nimekirjas nii noored tulevikulootused, tänased tipud kui ka mitmete tiitlitega pärjatud suurte kiiljahtide kogemustega sõitjad,» kirjeldas Tõniste. «Seeläbi saab meie järelkasv õppida kogenenumatelt ja loomulikult on ka meil noortelt üht teist kõrva taha panna,» lisas ta.

Võistluspaadiks on kõikidel osalejatel SSL47. Tegemist on spetsiaalselt võistluste tarbeks modifitseeritud paadiga, et anda kõikidele osalejatele võrdsed võimalused. Eesti tiim saab esimest korda uut paati proovida selle aasta juuli lõpus, kui minnakse Šveitsi SSLi treeningkeskusese. «Ma loodan, et võimalikult paljud võistkonna liikmed saavad meiega juba liituda ja saame hakata koostööd proovima ja erinevate rollide peale mõtlema,» tutvustas kapten esmaseid plaane.

Tänaseks on selgunud esimesed 20 riiki, kes võistlustel osalevad ning riikide nimekiri täieneb pidevalt. Kaptenite hulgas on mitmekordseid olümpiavõitjaid ja maailmameistreid erinevatest paadiklassidest. Tõniste hindab konkurentsi väga tugevaks. «Sellised mainekad võistlused nagu America’s Cup või Volvo Ocean Race on alati olnud meie jaoks veidi ulme. Paljusid neist vaatad pildiraamatust. Nüüd aga tulevad erinevate riikide koosseisudes need samad sõitjad meiega võistlema. See ongi SSL Gold Cupi puhul võimas. Parimad võistlevad parimatega,» räägib Tõniste.

Võistlused toimuvad Neuchâteli ja Genfi järvel 2021. aasta septembris ja kestavad kuus nädalat. Võistluse täpsemate reeglite ja liitunud riikidega saab tutvuda siin: https://goldcup.starsailors.com.