Kolmekordsele maailmameistrile ja olümpiavõitjale määrati nelja-aastane võistluskeeld

Värskelt määratud nelja-aastane võistluskeelu algust hakatakse lugema 2018. aasta 3. veebruarist, kuid sportlasel on võimalik alaliidu otsus rahvusvahelises spordikohtus (CAS) edasi kaevata.

«Selles maailmas pole üldse õiglust. Iga vang ei ole automaatselt süüdi. Ma räägin oma advokaadiga ning vaatame, kas kaebame asja edasi CASi. Kindel on see, et tulen sellest tugevamana välja,» kommenteeris Kiprop värsket uudist.