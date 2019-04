Kes valitakse Inglismaa kõrgliiga hooaja parimaks mängijaks?

City mängijatest on võimalik auhind võita poolkaitsjal Bernardo Silval, ääreründajal Raheem Sterlingul ning ründajal Sergio Agüerol. Liverpoolist on üles antud kaks meest – keskkaitsja Virgil van Dijk ning ründaja Sadio Mane. Viimase mehena on nimekirjas Londoni Chelsea ründaja Eden Hazard.