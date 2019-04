Postimehe aruanne: Nižni Novgorodi peatreener eemaldati ja Kalev võttis närvilises heitluses raske võidu

Nii Kalevil kui ka Nižnil on seitsmenda-kaheksandana 13 võitu ja 12 kaotust, kuid Eesti klubi edestab vastast tänu paremusele omavahelistes mängudes. Postimees võtab Rocca al Mare suurhallist kokku, miks läksid sündmused täna just nii ja mitte teisiti.

Keskendumiseta ei tule midagi. Tuleb tõdeda, et Kalev alustas mängu üsna kohutavalt ja niisuguses võtmes möödus terve esimene poolaeg. Seejuures annab Kalevi potentsiaalist aimu asjaolu, et kaotusseis ei kärisenud kordagi kahekohaliseks ning suurele vaheajale mindi seisul 39:44, mis jättis kõik võimalused kenasti alles.

Kalevil olnuks kõik korras, kui rünnak sujunuks tavapärase ladususega, ent seda ei juhtunud. Esimesel poolajal tabati mängust 35 viskest ainult 13, sealhulgas kaheseid 25st 8. Nižni ei pakkunud kaitses midagi liiga erilist, ehkki mees-mees ja maa-ala kaitse vahetamine segas Kalevi rütmi. Võõrustajad ise olid lihtsalt hajevil. Pole välistatud, et peatreener Donaldas Kairys kostitas poolajal riietusruumis hoolealuseid paraja sõnavalinguga.

Ometi ei tähendanud see kõik veel võitu, sest Kalev „tuletas” taas oma halvema poole meelde ja ka ise vaieldi kohtunikega päris palju – näiteks pidi Kairys Arnett Moutrie’d mitmel juhul korrale kutsuma. Nižni vähendas parimal juhul vahe neljale punktile, kuid ei enamat. Nižni igale korvile leidus vastus ja Kalev võttis võidu, nagu öeldakse, jõuga ära.

Nižni koosseis on üha auklikum. Nižni Novgorod näitas, miks asus enne tänast mängu tabelis Kalevist eespool. Meeskonna read on terve hooaja olnud vigastuste tõttu auklikud, kuid sellele vaatamata on omad võidud kätte saadud. Kuu-paar tagasi langes rivist Venemaa koondislane Ivan Strebkov ja mõni mäng tagasi teine tagaliiniliider Kendrick Perry. Samuti puudub ameeriklasest äär Roderick Odom ja hooaja avamängust (kus Nižni kaotas kodus Kalevile 68:82) saati seal raske põlvevigastuse saanud snaiper Maksim Grigorjev. Ometi oldi näiteks kolmapäeval mängus Himkiga viimaste hetkedeni võidus kinni. Ning tolles mängus peaaegu kolmikduublini jõudnud, aga vigastada saanud Georgi Žbanov ei teinud samuti Tallinnas kaasa...