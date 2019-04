USA sprinter avas hooaja seninägematu tulemusega

Samuti on tegu kõigi aegade paremuselt kuuenda resultaadiga. Kiiremini on ühe staadioniringi ajaloos läbinud vaid lõuna-aafriklasest maailmarekordiomanik Wayde van Niekerk (43,03) ning ameeriklased Michael Johnson (43,18; 43,39 ja 43,44) ja Harry Reynolds (43,29). Normaniga identset aega (43,45) on näidanud tema rahvuskaaslane Jeremy Wariner.