Viljandi lossimägedes peetud 60. Jüriöö jooksu võitis Võru esindus

Viieetapilise Jüriöö teatejooksu eripäraks on see, et võidu eest heitlevad segavõistkonnad, kus jooksevad kolm meest ja kaks naist ning võistlus toimub ööpimeduses. See kõik loob sellele võistlusele sümboolse aura ning Jüriöö jooksude igavesti rändava peaauhinna Kalevipoja kuju aastaks oma auhinnakappi võitmine on igale klubile suur eesmärk ja auasi.

60. Jüriöö jooksu põhirajal astus seekord stardijoonele 62 viieliikmelist võistkonda, kellele lisaks veel 20 kolmeliikmelist harrastajate tiimi. Jüriöö jooksu avavahetuse võit on igale orienteerujale ihaldusväärne ja tänavus kuulus see au Ats Sõnajalale Harju orienteerumisklubist. Sama päeva ennelõunal Eesti ekideni meistriks kroonitud mees suutis õhtuhämaruses 6,4 km ja 23 kontrollpunktiga rajal 15 sekundiga edestada talle kõva konkurentsi pakkunud Kaarel Hendrik Zernantit OK Ilvesest.

Ent see oli alles suure võistluse algus. Jüriöö jooksudel on sageli just naiste etapid need, kus paljuski otsustatakse kogu võistluse saatus. Nii oli suuresti ka seekord. Kui avavehtusest naasis hilisema võitja OK Võru esindaja Siim Klais 16. kohal ja enam kui 6-minutilise kaotusega, siis naiste joostud teise vahetuse lõpuks suutis Kerstin Uiboupin tulla teatevahetusse neljandana.

Veelgi olulisem oli aga see, et kaotust liidritel oli jäänud vaid paar minutit. Kuigi kolmandas vahetuses kärises võrokeste jooksja Alar Kume vahe liidritega taas neljale minutile, siis naiste neljanda vahetuse lõpus tuli Laura Joonas teatevahetusse juba 30-sekundilise eduga liidripositsioonil. Viimases vahetuses Jaagup Truusalu enam konkurentidele võimalusi ei jätnud ning lõpujoonele jõudis OK Võru enam kui 3-minutilise eduga koguajaga 3:03.40. Järgnesid tulise lõpuheitluse pidanud Värska OK Peko (Sander Linnus, Kristel Kõivo, Kevin Hallop, Daisy Kudre, Reigo Teervalt) ajag 3:06.49 ja Rakvere OK (Priit Randman, Kelly Vildek, Olle Kärner, EPP Paalberg, Tõnis Laugesaar) ajaga 3:06.58.

Noorte arvestuses võttis võidu Värska OK Peko noorte tiim Olle Ilmar Jaama, Leana Jete Korb, Timo Kudre, Mari Linnus, Mihkel Mahla ajaga 3:53.20. Järgnesid OK Võru (3:58.00) ja OK Põlva Kobras (4:02.50).

Ka veteranide võistkondadest oli kiireim Värska OK Peko koosseisus Paavo Rõigas, Epp Käpa, Raul Kudre, Ingrit Kala ja Ain Fjodorov võiduajaga 3:54.05. Neile järgnesid OK Ilves (3:57.28) ja OK TON (4:06.51).

Esimest korda võistlesid Jüriöö jooksul omaette konkurentsis firmade võistkonnad ja selles arvestuses oli edukaim AS Norma esindus (Tanel Kannel, Edit Kannel, Heiki Savitsch, Kertu Savitsch, Sander Annus) ajaga 4:03.47, mis üldarvestuses andis neile 20. koha.

Harrastajate rajal oli edikaim Lennubaasi võistkond (Artur Rauk, Rain Muru, Marek Zahkna) ajaga 1:46.29. Teise koha saavutas Käo Tiim ajaga 1:52.31 (kusjuures laskesuusataja Kalev Ermits lõpetas selles tiimis avavahetuse üldarvestuse üheksandana). Harrastajate kolmanda koha võitis võistkond Wandersellid ajaga 2:08.09.