PM video. Andrei Ojamets «kuivalt» kaotatud finaalseeriast Pärnule: meil olid omad probleemid

«Kaks viimast mängu suutsime mängida ikka tunduvalt paremat mängu kui kaks esimest. Fakt on see, et meil olid omad probleemid, aga ma ei ole see, kes hakkab läbi ajakirjanduse või meedia neid levitama? Miks panna neid pingeid enda meeste peale?» küsis pärast tulemusega 2:3 kaotatud finaalseeria neljandat mängu Tartu Bigbanki peatreener Andrei Ojamets.

«Läks nägu läks ja selline on hetkel seis. Selge see, et olime ihanud seda tiitlit samamoodi nagu Pärnugi, aga teisest küljest, kui vaadata, et minu mälu järgi ei olnud niivõrd palju aastaid, kui kõik kolm karikat läksid erinevatesse kätesse. See näitab natuke seda Eesti võrkpallitaset ka. See võib olla positiivne,» tõdes 50-aastane pärnakas.