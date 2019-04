Baruto loobus viimasel hetkel võistlemast: ma ei taha kellegi unistusi purustada

«Ütleme ausalt, inimesed on tulnud, sportlased on tulnud kaugelt siia, et võidelda number üheks. Ma ei taha kellegi unistusi purustada. Ma ei ole veendunud, et ma oleks kõiki neid võitnud, aga ma usun, et see ei oleks päris õige olnud minu seisukohalt,» vahendab ERRi spordiportaal Baruto sõnu.