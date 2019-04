Guardiola ülistas City lootusi elus hoidnud 18-aastast poolkaitsjat

Fodenil on sel hooajal Inglismaa kõrgliigas kirjas 12 kohtumist, millest põhikoosseisus on ta alustanud kahte. Nädalavahetusel pidas City meistritiitli mõttes ülitähtsa mängu Tottenhamiga ning Guardiola tegi paljudele üllatava valiku, kui eelistas põhikoosseisus noormängijat David Silvale. Tagantjärele oli tegemist targa käiguga.

«See kutt on eriline,» ütles City peatreener Guardiola, kes asus klubi eesotsa kolm suve tagasi. «Kui siia tööle tulin, ütles klubi direktor, et sa pead ühe mängijaga kokku saama. Ta tuligi meie treeningule ning olin temast kohe vaimustuses,» ütles Guardiola.

Guardiola sõnul tuleb noormängijaid koosseisu tuues alati ettevaatlik olla. Kiired esiletõusud võivad lõppeda kiire langusega. «Aga mul pole tema osas kahtlusi olnud. Ta on iga kord olnud väga hea. Tal on taset, et selle klubi eest mängida. Ja suurtes meeskondades kanda kinnitada pole üldsegi mitte lihtne,» sõnas peatreener.