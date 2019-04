Edetabel: kes on F1 sõitjatest meeskonnale enim tulu teeninud?

Kriteeriumeid, mille järgi F1 meeskondadele raha laiali jagab, on erinevaid. Esmalt jagatakse tuludest kõigile võrdselt kindlaks määratud osa. Kõige tähtsam on tiimide jaoks aga tootjate arvestuses kõrgel kohal lõpetamine. Meeskonnad saavad raha ka eriboonustena ning summa suurus oleneb sellest, kui kaua tiim F1 sarjas võistelnud on, vahendab Iltalehti.

Forbesi andmetel on praegustest sõitjatest oma meeskondadele kõige rohkem raha toonud neljakordne maailmameister Vettel. Kokku on ta Sauberile, Toro Rossole, Red Bullile ja Ferrarile toonud sisse umbes 455 miljonit eurot.

Teisel kohal on 400 miljoniga Lewis Hamilton. Ta on võitnud küll ühe meistritiitli rohkem kui Vettel, kuid on karjääri jooksul kahel korral kaotanud tiimikaaslasele. Vettel on konkurentsis meeskonnakaaslasega kaotajaks jäänud vaid korra.