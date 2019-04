Eestlased viskasid Soomes nädalaga 41 väravat

Kolme võiduni toimuva veerandfinaaliseeria mõlemas paaris on kahe kohtumise järel mängudeseis 1:1. Helsingi IFK kaotas põhihooaja kolmandana lõpetanud Karjaa BK-46 vastu avamängu võõrsil ülinapilt 22:23 (9:14), Ardo Puna viskas kaheksa väravat ja Sten Toomla ühe. Kodus saadi 30:28 (17:12) võit, Punalt seitse ja Toomlalt neli tabamust.

Sten Toomla: Soome liigas on medalitele väga kõva konkurents

«Kui esimeses kohtumises jäime meie 8 väravaga taha ja lõpuks olime lähedal kinnipüüdmisele, siis teine mäng oli vastupidine. Tegime hea alguse ning teisel poolajal lasime vastased lähedale. Õnneks jäi võit koju ning siit saime palju enesekindlust,» sõnas pärast randmevigastust alles jaanuaris platsile naasnud HIFK-i paremsisemine Toomla.

«Vigastuspaus venis oodatust pikemaks ja et eelmine hooaeg jäi täielikult vahele, siis olen pallitunnetuse päris hästi tagasi saanud. HIFK-il on olnud palju pisivigastusi ning tundus, et saab olema raske. Esimesed kaks veerandfinaali on aga näidanud, et kõik on võimalik,» lisas tänavu 15 mänguga juba 53 väravat visanud mees, kes kuuenda pallurina jõudis SM-liigas (aastad 2010-19) tuhande väravani.

«HIFK-i viimane medal on minu sünniaastast ehk 1989, aastaid pole medalimängudelegi jõutud, ent tänavu on medal eesmärk! Muidugi, kaks esimest ehk Riihimäe Cocks ja Helsingi Dicken on teistest pisut üle. Esimene tegi hea hooaja Meistrite liigas, aga ei tasu unustada, et Dickengi jõudis Challenge Cupil veerandfinaali,» meenutas aprillis 30-aastaseks saanud Toomla.

«Dickenil on sümpaatsed oma kasvandikud, kes viimase paari hooajaga saanud suure rolli võistkonnas. Samas kohtadele kolm kuni kuus on väga tihe rebimine, veerandfinaalide 1:1 seiski tõestab seda. Usun, et Soome liigas muutub konkurents medalitele veel tugevamaks, sest tugevatest välisliigadest on naasmas mitmeid soomlasi,» teadis Toomla.

Teises veerandfinaalis on mängud sarnaselt kulgenud. Kahe eestlasega Siuntio IF kaotas võõrsil Grankulla IFK-le 25:27 (12:12) ja alistas vastased kodus 26:21 (10:8). Sten Maasalu viskas mõlemas kohtumises viis väravat, Ott Varik avamängus samuti viis ja teises ühe enam.

Mait Patraili koduklubi kaotas nii liigas kui eurosarjas

Rumeenia kõrgliigas jäi Martin Johannson väravata, ent Bukaresti Steaua sai jätkuturniiril esimese võidu, alistades võõrsil CSM Focsani 25:20 (9:9). Play-off'i B-alagrupis on Bukaresti Dinamol 12, Turda AHC Potaissal seitse ja Steaual viis punkti. Mängida jääb neli vooru ja et Rumeenias antakse võidu eest kolm silma, on kõigil veel võimalik esimeseks tõusta ja seeläbi finaali pääseda.

Sloveenias jäi RK Maribor Branik võõrsil alla RD Koper 2013-le 24:31 (15:17), Andris Celminš viskas kolm väravat. Branik on kuue meeskonna finaalturniiril 30 silmaga neljas, Koper üks punkt tagapool. Pjedestaalikoht jääb kuus vooru enne lõppu juba üheksa punkti kaugusele.

Saksamaa Bundesligas eestlased ei mänginud, aga Rasmus Otsa koduklubi Bergischer HC sai magusa 25:24 (14:14) võidu Dener Jaanimaa eksklubi MT Melsungeni üle. Uustulnuk BHC-l on koos 31 punkti ja paiknetakse kuuendal tabeliastmel, viiendal kohal olevast Melsungenist ühe silma kaugusel.

Vigastusest taastuva Mait Patraili tööandja TSV Hannover-Burgdorf jäi liigamängus 28:30 (14:16) alla Rhein-Neckar Löwenile. Pühapäeval kaotati EHF Cupi veerandfinaali avamängus Berliini Füchsele 26:34 (14:15). Saksamaa 2. Bundesligas viskas Dener Jaanimaa neli väravat ja andis ühe resultatiivse söödu, kui TuS N-Lübbecke oli 27:24 (13:11) üle TuS Ferndorfist.