Tenniseekspert ennustab Kontaveidile lähiajal suurt tulemust

Praegu WTA TVs kommentaatorileiba maitsva 32-aastase Dubois' hinnangul on peamised tiitlipretendendid rumeenlanna Simona Halep (WTA 2.), tšehhitar Petra Kvitova (WTA 3.), belglanna Elise Mertens (WTA 18.) ja hollandlanna Kiki Bertens (WTA 7.). Kontaveidi on ta paigutanud kategooriasse «Outsider Pick» ehk Dubois peab eestlannat võimalikuks üllatajaks.

«Eestlanna Anett Kontaveit on saviliivaväljakutel näidanud mõningaid häid tulemusi. Tegelikult ta jõudis eelmisel aastal nii Stuttgardis kui ka Roomas poolfinaali. Tema tulemused on muutunud aina stabiilsemaks ning ta näitab kohati suurtel turniiridel oma parimat mängu,» sõnas Dubois WTA ametliku kodulehekülje vahendusel.

«Ta avaldab oma vastastele kõvasti survet, otsides alati võimalust väljakul ülespoole liikumiseks. Ma arvan, et see on vaid nädalate küsimus, mil ta karjääri suurima tiitli võidab,» lisas ta.