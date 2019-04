«Mu elutöö on tehtud. Aga võita ihkan endiselt.»

See oli nii-öelda eksprompt istumine. Sa ei tea ju ette, millal finaalseeria lõpeb. Kolmapäeval või neljapäeval saame fännidega kokku, sinna tulevad ka kõik mängijad. See on ametlik lõpupidu.

Keegi pole teatanud, et kindlasti meil ei jätka. Loogika muidugi ütleb, et kadusid tuleb. Chizobal juba on kosilasi. Leppisime ta agendiga kokku, et räägime pärast hooaja lõppu, aga vaevalt et ta jääb. Mul on hea meel, et meil õnnestus nii noor (21-aastane – toim) ja perspektiivikas mängija Euroopasse tuua ja tal end siin avada. Samuti pean oluliseks, et Chizoba õppis siin palju uut. Töösse suhtumist eelkõige. Kui ta kõvemasse liigasse läheb, tuleb see talle kindlasti kasuks.