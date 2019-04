Foto: huligaanist vutiässa Kokorinit tuli kohtusse toetama piltilus tüdruksõber

Valitova jälgis Moskvas Presnja kohtus, mida räägivad praegu ütlusi andvad tunnistajad. Näiteks saatuslikul hetkel - kui jalgpallurid üht inimest tooliga lõid - kohvikus viibinud Viktoria Pavlova ütles, et mäletab kohtualustest Aleksandr Kokorinit.

«Ta tegi mitu sammu. Mõtlesin tol hetkel: peamine, et minu pähe midagi ei lendaks.»

«Seal oli grupp inimesi, kes osales konfliktis. Oli karjeid. Ma ei näinud, et keegi konkreetselt kedagi löönuks. Kuid olukord oli närviline, nõud kukkusid, mööbel liikus. Jäi mulje, et see võib minu tervist ohustada.»