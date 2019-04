MMi nelja võiduga alustanud Eesti kurlingupaar sai OM-pronksilt esimese kaotuse

«Mõlemal võistkonnal oli täna nii väga häid viskeid kui ka eksimusi, kuid lõppkokkuvõtteks oli mäng hea ning Marie ja Harri andsid Norrale tugeva lahingu. Kahjuks ei õnnestunud meil kõiki võimalusi realiseerida ja olümpiamängude medalistid ei jätnud võimalusi kasutamata ehk need üksikud eksimused osutusid sel korral saatuslikuks,» kommenteeris mängu Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Norra võistkonna mängija Kristin Skaslien tunnistas mängu lõppedes, et tegemist oli nende jaoks esimese raske lahinguga kogu turniiri jooksul. «See oli alagrupi esimene raske kohtumine ning teadsime seda ette. Eestlased mängisid väga hästi ja lahing oli raske,» sõnas ta.

Kurlingupaaril Turmann/Lill on praeguse seisuga kirjas neli võitu Mehhiko, Slovakkia, Belgia ja Leedu üle ning D-alagrupis jagatakse esikohta Saksamaa, Norra ja Šotimaaga, kes kõik on seni kogunud neli võitu ning jätkavad täiseduga.

Kohtumised alagrupi liidritega on seega eestlastel alles ees, neist esimene täna, kui kohtutakse Norra esindusega. Šotimaaga minnakse vastamisi kolmapäeval (algusega kell 9) ja Saksamaaga neljapäeval (algusega kell 13.30).

«Homsel (tänasel – toim) kohtumisel norrakatega tuleb meil mängu panna kõik oma oskused ja kogemused, sest nad on väga tugevad ja kogenud mängijad. Neid iseloomustab väga hea koostöö ja läbimõeldud strateegiline mäng. Läheme kohtumisele kindla eesmärgiga mängida väga head kurlingut. Tunne on hea – suureks toeks on meile meie treener Nicole Strausak ja ka kõikide Eesti kurlingufännide toetus,» kommenteerisid Eesti kurlingumängijad Harri Lill ja Marie Turmann.