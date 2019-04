«Neil oli Barack Obama, no... annaks Jumal!» Mustanahaline maadleja tahab saada Ukraina presidendiks?

Насколько понимаю, мы идём по американскому политическому пути развития: у них президентом был актёр, вот и у нас стал, у них был Барак Обама, ну... дай Бог:))))) #Обамадалшанс #странавозможностей

