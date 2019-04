Galerii: miniduellis tuli Eesti korvpallimeistriks TalTech

Viskemasin, mille saab soetada paljudest kaubanduskeskustest, oli Martin Müürsepale lapsemäng, sest Kalev/TLÜ peatreener pani poolfinaalis sisuliselt kõik pallid korvi, ent tema hoolealune Mario Paiste mängis suure eduseisu Puideti vastu maha. Teises poolfinaalis jäi Kalev/Cramo (Donaldas Kairys ja Tanel Kurbas) alla Pärnule (Heiko Rannula ja Rannar Raap). Finaalis võttis TalTech üsna kindla võidu Pärnu üle.

Vaata viskevõistlusest galeriid.

Eesti nelja parima korvpallimeeskonna peatreenerid rääkisid pressikonverentsil põgusalt ka senisest hooajast ning eelseisvatest mängudest.

Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys: «Ilmselgelt oli Eesti-Läti liiga mittevõitmine meile pettumus, ent saame aru, et meie vastased olid heal tasemel. Aga me oleme VTB Ühisliiga play-off’is ja Eesti liiga poolfinaalis, mis tähendab, et meil on endiselt võimalus hooaeg hästi lõpetada.

Ma mäletan, et Pärnu on meile raskeid mänge pakkunud. Ootame ka seekord väga rasket lahingut. Me proovime oma paremust väljakul tõestada.»

Donaldas Kairys. FOTO: Tairo Lutter

Pärnu juhendaja Heiko Rannula: «Edu võti veerandfinaalseerias Raplaga? Arvan, et olime natuke paremas füüsilises seisus ja meie meeskond liikus tõusvas joones. Saime asjad klappima. Ei oska konkreetseid asju öelda. Neil oli natuke rohkem ebaõnne ja me olime paremas seisus.

Oleme Cramo vastu poolfinaalis päris mitu korda mänginud. Eks meil on kogemus olemas. Proovime eelmisest aastast paremini mängida, toona kaotasime esimese mängu 50-60 punktiga. Igal juhul läheme kõvasti võitlema. Neil on kolmapäeval mäng (VTB Ühisliigas Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga – toim) ja saavad ühe päeva puhata. Esimene ja teine mäng näitavad, kas läheb mänguks või mitte.»

TalTechi peatreener Rait Käbin: «Olime neli päeva Haapsalus (treeninglaagris) ja käisime tutvumas «Pilvede all» radadega. Vaatasime linna üle, käisime veekeskuses ja vahepeal tegime trenni ka.»

TalTech pidas eelmise võistlusmängu kolm nädalat tagasi. Kas pikk paus võib mõjuda? Käbin: «Ma arvan, et ma oskan seda neljapäeva õhtul täpsemalt öelda. Loodan, et see hea hoog on meestel veel sees. Paar kontrollmängu on esiliiga meeskondadega olnud, aga neljapäeval pärast esimest mängu oleme targemad.»

Martin Müürsepp. FOTO: Tairo Lutter

Kalev/TLÜ juhendaja Martin Müürsepp: «Mõni mäng Tartu vastu tuli kenast välja, mõni ei tulnud üldse. Eks tuleb samu asju korrata ja loota, et teeme poolfinaalis paremad esitused.

Eks need punkt-punkti mängud on minu jaoks eriti rasked. Neid on meil sel aastal väga palju näppude vahelt ära libisenud. Teeme kõik selleks, et seekord asi lõppude peale ei jääks. Üritame mängud varem ära otsustada.»

Müürsepp treenerikarjääri esimesest aastast ja eesmärkidest: «Minul ei ole eesmärke, aga ütleme nii, et meie eesmärk on praegu finaali välja jõuda ja kui me sinna ei jõua, saame anda hinnangu, et mis läks valesti.»