Tiitlit jahtiva Manchester City poolkaitsja jääb olulisest derbimängust eemale

Belga koondislane vigastas pühapäevases 1:0 võidumängus Tottenham Hotspuri üle jalga, mistõttu sekkus 38. mänguminutil tema asemel väljakule Fernandinho. City peatreener Pep Guardiola kinnitas tänasel pressikonverenetsil, et De Bruyne jääb lihasevigastuse tõttu Punaste Kuradite koduväljakul Old Traffordil toimuvast vastasseisust eemale.

«Neli mängu on jäänud veel pidada ning peame neist kõik võitma, et tulla meistriks. Old Traffordile pole kerge minna, kuid teisest küljest on tegu meeldiva kohaga. Nemad võitlevad selle nimel, et lõpetada hooaeg esinelikus ning meie võitleme tiitli nimel. Seega lähme tegema head mängu,» lisas 48-aastane hispaanlane.