Cagliari andis Ragnar Klavani vigastuse kohta infot

Täna andis Cagliari Calcio koduleheküljel teada, et meeskond hakkas valmistuma 27. aprilli mänguks AS Romaga, kuid Klavan puudus esimeselt treeningult põlvevigastuse tõttu. Eesti parim jalgpallur käis hommikul esimestel uuringutel, kus tal diagnoositi parema jala põlves kerge sidemevenitus (inglise keeles: a slight distraction of the medial collateral ligament).