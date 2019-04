Tallinna Ülikooli viskekahur tabas seitse kaugviset ja tõi klubile teise järjestikuse meistritiitli

Võrdselt kulgenud avaveerandi võitsid külalised 18:17. Teisel mänguperioodil haaras initsiatiivi Tallinna Ülikool ja suurendas eduseisu poolajaks 46:34 peale.

Kolmanda veerandi esimeses pooles läksid Janne Schasmini hoolealused kahel korral 18 silmaga ette, kuid tartlannad vastasid 17:6 spurdiga ning tulid mängu tagasi. Enne otsustavat neljandikku oli valitsevate meistrite eduseis 70:61. Kadri Uiga vabavisked neli minutit enne normaalaja lõppu vähendasid Tartu kaotusseisu viiele punktile (71:76), kuid pealinna naiskond oli otsustavatel hetkedel edukam ja lõpetas kohtumise koguni 14:4 spurdiga.

Tallinna Ülikooli parimaks kerkis seitse kaugviset tabanud Kati Rausberg 27 punktiga. Trine Kasemägi arvele jäi 17 ja Birgit Piibur lisas 15 punkti. Annika Köster kogus kaksikduublit tähistavad 13 punkti, 11 lauapalli ja 6 korvisöötu ning valiti ka finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Tartu Ülikool/Kalevi parimad skooritegijad olid Anna Gret Asi ja Kadri Uiga, kes viskasid mõlemad 25 punkti. Kaksikduubli teinud Asi jagas ka 10 resultatiivset söötu. Eleriin Vaino sai kirja 13 ja Sandra Reinvald 10 punkti.

Värskete Eesti meistrite peatreener Janne Schasmin tunnistas mängujärgses intervjuus, et naiskonnal oli raske finaalseeriaks häälestuda: «Meeletu pingelangus pärast ühisliiga lõppu, pikad sõidud, rasked mängud ja treeningud lõppesid juba märtsi alguses. Nüüd me ootasime finaalmänge päris pikalt. Uus kogemus nii mulle kui mängijatele. Me pidime need mängud ära võitma aga me teadsime, et need saavad rasked olema, sest pikk ja väsitav hooaeg oli juba seljataga.»

Schasmini sõnul ollakse rõõmsad, et tagasi on play-off-seeriad: «Eelmisel aastal oleks meid üks mäng päästnud, aga et tagasi on huvitav play-off’ide värin ja emotsionaalsus – see teeb korvpalli ägedaks.»

Peatreener usub, et nii mõnelegi mängijale avas tänavune hooaeg uusi uksi: «Ma siiralt loodan, et osad mängijad leiavad pärast tänavust hooaega väljundi välisliigades. Sellisel juhul saavad järgmisel aastal võimaluse noormängijad. Peame olema tänulikud, et meil on olemas Kersti Sirel ja Tallinna Ülikool, tänu kellele saavad naised treenida kaks korda päevas, professionaalsemal tasemel.»