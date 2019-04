Turmann ja Lill alistasid kurlingu MMil üliolulises kohtumises seni kaotuseta püsinud Šotimaa

«Võit maailmameistrivõistlustel Šotimaa üle tõestab taas, et Harri ja Marie mänguklass on maailma paremate tasemel. Ootame oma esipaarilt samasugust head mängu ja võitu ka Saksamaa üle, siis on edasipääs Eesti enda kätes. Kindlasti ei tohi Saksamaad vastasena alahinnata, sest vaatamata kaotustele Norrale ja Šotimaale on nad näidanud head mängu,» kommenteeris Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.