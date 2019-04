Ajax jahib mõne aasta eest imelapseks ristitud Reali mängijat

Hollandi ajaleht Telegraaf kirjutab, et Ajax on huvitatud Madridi Reali 20-aastasest mängijast Martin Ødegaardist. Norralane siirdus suurte ootustega Reali 2015. aastal, kuid ei suutnud läbimurret põhimeeskonda teha ning mängis duubelmeeskonnas. Alates 2017. aastast on ta laenulepingu alusel mänginud Heerenveenis ning Vitesses.