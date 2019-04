Postimehe aruanne: Kalev pidi pooliku koosseisuga Lokomotiv-Kubani «kahel korral» võitma

Seitsmendal kohal asuv Kalev lõpetab hooaja 14 võidu ja 12 kaotusega. Sama saldoni võib jõuda Nižni Novgorod, kes aga jääb omavaheliste mängude arvestuses Kalevile igal juhul alla. Kui Peterburi Zenit kaotab laupäeval kodus Nur-Sultani Astanale, lõpetab temagi 14 võiduga ja Kalev tõuseb Piiteri tiimi ette kuuendaks! Postimees võtab Rocca al Mare suurhallist kokku, miks läksid sündmused täna just nii ja mitte teisiti.

Kubani poolik koosseis. Krasnodari meeskond oli pühapäeval Peterburis saadud 94:78 võiduga kohaliku Zenidi üle kindlustanud 4. koha ehk veerandfinaalis koduväljakueelise. Sellega on tiimi põhihooaja lõpu eesmärk täidetud ning kaks eakamat mängumeest, 33-aastased Dorell Wright ja Vitali Fridzon saadeti koju. Seal on veel üks vigastust raviv põhimees, Venemaa koondise mängujuht Dmitri Hvostov.

Kõik eelpool toodu ei vähenda mõistagi Kalevi võidu väärtust. Ning tasub meenutada, et sügisel alistas Kalev Kubani võõrsil 85:80 seisus, kus vastane mängis täiskoosseisus.

Mäng, mida tuli kaks korda võita. Kui selgus, milliste meestega Kuban Tallinnas mängib, võis eeldada, et Kalevi elu on hõlpsam, kui see muidu oleks. Vähemalt alguses nii ka läks. Kalev võitis avaveerandi 26:15 ning kruvis veerandtunnise mänguga vahe juba paarikümnele silmale. Suureks vaheajaks oli nii Tony Wroteni kui ka Chavaughn Lewise kontos 16 punkti ja seis tablool 51:34.