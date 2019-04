Kristjan Kangur: vahepeal kadus keskendumine

"Kerge keskendumise langus nii mangijatelt kui ka treeneripingilt. Arvasime, et tuleb kergelt, aga see võistkond ei anna midagi kergelt ära," kommenteeris Kangur asjaolu, et Kalev sai pooliku koosseisuga Tallinna tulnud Kubani vastu kiirelt suure edu, kuid mängis selle teisel poolajal peaaegu maha ja võitis lõpuks vaid 81:76.