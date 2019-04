Galerii ja video: suitsupilved ehk Saku Suurhalli parkimisplatsil algas driftihooaeg

Profiklassis sõitev Tults alustas driftimisega 2013. aastal ja on tänaseks kahekordne Eesti ja Põhja-Euroopa meister ning hoiab Baltikumi sarjas kolmandat kohta. «Uuel hooajal on selgeks eesmärgiks olemasolevate tiitlite kaitsmine ja muidugi lähen jahtima Baltikumi meistritiitlit,» räägib Tults algava hooaja plaanidest. Samuti unistab Tults Euroopa Driftmasters Grand Prix sarjast, kus sõidavad absoluutsed tipud kahekümnest riigist. «Driftmasters Grand Prix kaasa tegemine oleks kindlasti mu karjääri tipphetk.»

Eesti Drifti Liit tutvustas täna Saku Suurhalli tagusel parkimisplatsil hooaja plaane ja esitles nii Tultsi kui teist Eesti drifti favoriiti - Henri Kivimägi. Alates 13-eluaastast motospordiga tegelenud Henri Kivimägi võistlusauto sai viimase värvikihi alles eile öösel. «Kuna olen ise automehaanik, siis tunnen oma autot läbi ja lõhki ja saan kõik probleemid ise kiiresti ära lahendada,» räägib Kivimägi, kes on samuti arvukate tehniliste probleemidega kokku puutunud. Tema sõnul on tavaline, et pealtvaataja jaoks sõidukõlbmatu auto on järgmisel päeval taas rajal.

Driftispordiga tegeletakse Eestis professionaalsel tasemel juba kümme aastat ja tegemist ei ole enam ammu lihtsalt kummivilistamisega vaid maailmatasemel autospordialaga. «Eesti driftil läheb hetkel väga hästi, on hakatud aru saama, et tegemist on tõsiseltvõetava motospordialaga ja publiku huvi aina kasvab. Alates sellest aastast panime Eesti ja Läti meistrivõistluste etapid kokku, see tähendab vähem võistlusi, aga poole rohkem sõitjaid, raskemat võitlust esikoha nimel ja oluliselt vingemaid vaatemänge,» rääkis Eesti Autospordiliidu drifti alaliidu esimees Kristjan Salmre.

Profitasemel driftisport on kulukas nagu iga teine tipptasemel spordiala ja ilma sponsorite panuseta ei ole võimalik kogu hooaega kaasa teha. «Võistlusauto maksab koos ehitusega umbes 40 000 eurot ja juba ühel võistlusel kulub kuiva ilmaga keskmiselt 24 rehvi, mis teeb kokku umbes 2000 eurot. Ehk siis nii nagu rallis, ei ole ka driftis võimalik ilma sponsorite või oma paksu rahakotita profiklassis sõita, seda enam, et paljud võistlused toimuvad välismaal,» lisas erakorralise meditsiini tehnikuks õppiv Tults.