Valus sünnipäevakink - rahakotist ja hinnalisest kellast ilma jäänud jooksustaar Mo Farah läks raevu

Pühapäeval Londoni maratonil startiv Mo Farah tunnistas eilsel pressikonverentsil, et Addis Abebas asuvas hotellis läks märtsis tema reisikotist kaduma 2579 inglise naela ja abikaasa Tanyalt kingiks saadud käekell, mis oli tema jaoks väga hinnaline.

5 000 ja 10 000m kahtedel olümpiamängudel võitnud inglane väitis, et tema hotellituppa pääsemiseks oli kasutatud sama võtit, mille ta oli jätnud hommikusörgile minnes alla valvelauda.

Farah, kes on harjunud, et hotellitöötajad sellistel puhkudel appi tulevad, pidi seekord tõsiselt pettuma. Lisaks solvas teda hingepõhjani seegi, et tal ei õnnestunud Gebressilassiet kuidagi kätte saada.